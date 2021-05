Iacp, al via i tirocini formativi: 20 ore settimanali e rimborso spese

CATANIA – L’Istituto autonomo case popolari di Catania, di concerto con l’Università degli Studi, ha varato un piano che mira a favorire la formazione di giovani neolaureati, valorizzando la loro preparazione attraverso tirocini. L’iniziativa si traduce in un progetto formativo e di orientamento inserito nella convenzione che il consiglio di amministrazione dell’IACP, presieduto dal prof. Angelo Sicali, ha inteso stipulare con l’Università, individuando due giovani laureati in Giurisprudenza, altrettanti in Scienze politiche ed Economia e tre in Ingegneria edile – Architettura, a ciascuno dei quali verrà corrisposto un assegno mensile di 500 euro lordi a titolo di rimborso spese forfettario, per un monte ore settimanale di 20 ore, dal lunedì al venerdì. “E’ un segnale di apertura verso i giovani – ha osservato il presidente dell’IACP, prof. Angelo Sicali – che mira a promuovere un processo di integrazione di neolaureati nel mondo del lavoro, rafforzando il principio della formazione nel quadro di un efficace rapporto sinergico con l’Università di Catania”. I termini per la presentazione delle candidature per i laureati in Ingegneria e Architettura è scaduta, ma nei prossimi giorni verrà riproposta la riapertura, mentre i giovani interessati a svolgere l’attività di tirocinio per le altre aree dovranno presentare la loro candidatura seguendo le istruzioni del bando, la cui scadenza è fissata per il prossimo 25 maggio.Per maggiori dettagli visionare i siti web www.iacpcatania.it e www.cof.unict.it, sezione job/stage.