Il “Tour delle Eccellenze”: premiata la gelateria di Gloria Ciprì

PALERMO – Gloria Ciprì, titolare della gelateria “Al Cassaro”, in corso Vittorio Emanuele, nel cuore storico di Palermo è la prima tra commercianti e imprenditori a ricevere la targa di riconoscimento in occasione della prima edizione del “Tour delle Eccellenze di Palermo”, riconoscimento ideato e promosso dalla Cidec (Confederazione Italiana Esercenti Commercianti) Sicilia presieduta da Salvatore Bivona.

Valorizzare le eccellenze. L’ iniziativa mira a premiare le attività economiche e imprenditoriali che, nel tessuto cittadino, svettano per qualità, capacità di mescolare tradizione e innovazione e adattamento alle difficoltà. L’idea porta la firma di Marco Amato, coordinatore generale di Federart, organismo che, all’interno dell’associazione di categoria, si occupa di valorizzare le realtà culturali, le arti figurative, i talenti letterari, musicali e teatrali locali.

“Abbiamo voluto – spiegano Bivona e Amato – lanciare un segnale di speranza in un momento di grande affanno per le imprese e i negozi, soprattutto quelli di prossimità, con un occhio particolarmente attento rivolto al centro storico di Palermo e alle imprese che vedono al timone le donne, con la loro energia e sensibilità, qualità che rappresentano un valore aggiunto per il mondo economico e produttivo”.

“Sapori autentici restituiti alla nostra tradizione”, questa la dicitura scritta sulla targa consegnata a Gloria Ciprì da Salvatore Bivona e Marco Amato e che esprime al meglio il senso del riconoscimento.

L’importanza del lavoro femminile

“Siamo lieti di avere elargito la targa a una donna – concludono Bivona e Amato – e ci auguriamo che il nostro gesto, seppur simbolico, possa rappresentare un incoraggiamento in questa delicata fase di ripartenza”.

Non a caso, proprio pochi giorni fa la Cidec ha partecipato, insieme ad altre associazioni di categoria e ai sindacati dei lavoratori, a un incontro virtuale promosso dal Comune di Palermo sul lavoro femminile nel Mezzogiorno.