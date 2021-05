Librino, i Briganti “sotto attacco”. Fava: “Hanno paura di voi” VIDEO

“Un atto di vigliaccheria”. Claudio Fava lo ha definito così l’ultimo atto di intimidazione subito dai Briganti di Librino Rugby. Nella notte tra sabato e domenica il pulmino dell’associazione è stato distrutto a causa di un rogo doloso. Il presidente della commissione antimafia dell’ars ieri pomeriggio ha svolto una visita istituzionale nella sede dell’associazione per esprimere concretamente vicinanza e solidarietà. “Voi siete riusciti a fare quello che nessuna amministrazione è riuscita a fare in cinquant’anni in questo quartiere”, ha detto ancora Fava durante l’incontro.