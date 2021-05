Con il ritorno da ieri della Sicilia in zona gialla riparte anche la cultura. Hanno riaperto oggii parchi archeologici e i musei, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. A Palermo, tre prestigiosi luoghi della cultura siciliana: Palazzo Abatellis, Palazzo Mirto e l’Oratorio dei Bianchi, hanno riaperto stamane le porte ai visitatori con tre distinte iniziative, che mettono in evidenza l’identità di ciascun sito e la varietà delle collezioni.“ “Abbiamo lavorato tanto per restituire ai visitatori luoghi della cultura rinnovati e servizi migliorati. Stiamo ancora lavorando – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Alberto Samonà – per rendere i siti della Sicilia ancora più attrattivi. Durante la fase di chiusura l’attività di conservazione, ricerca e riordino all’interno dei Parchi e dei Musei siciliani non si è mai interrotta grazie al lavoro delle professionalità interne che hanno provveduto alla cura delle raccolte, quelle esposte e quelle dei depositi. Le iniziative proposte dalla Galleria Abatellis e dalle sedi di Palazzo Mirto e dall’Oratorio dei Bianchi ne sono una pratica espressione che offre, a quanti ben conoscono i tre siti, una rinnovata occasione di visita”.

Durante questa prima giornata di riapertura i numeri, però, non sono stati quelli sperati. Affluenza esigua sia a Palazzo Abatellis che ha accolto, fino a poco prima della chiusura, una quindicina di visitatori, che a Palazzo Mirto dove si sono staccati meno di dieci biglietti. “Abbiamo riaperto oggi, dovremo aspettare qualche giorno. La ripresa sarà lenta” dicono dalla biglietteria.

Le tre nuove esposizioni

A Palazzo Abatellis fino a martedì 25 maggio: Di mano del Verrocchio

Un disegno del maestro di Leonardo (la Madonna inginocchiata in preghiera,riconosciuto dagli specialisti come opera di Andrea Verrocchio) che si trova nella saletta cinquecentesca adiacente la grande sala del Trionfo della Morte, e arricchisce la preziosa collezione grafica di Palazzo Abatellis.

A Palazzo Mirto fino a domenica 20 giugno, Figure di luce

Una collezione di lucerne antropomorfe di ceramica di Caltagirone



All’Oratorio dei Bianchifino a domenica 20 giugno: Il senso della vita

Scultura barocca per rappresentare la morte

Orari di apertura

Palazzo Abatellis – Palazzo Mirto

dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 18.30, domenica e festivi dalle ore 9 alle 13.30

Oratorio dei Bianchi

dal martedì alla domenica e festivi dalle ore 10 alle 18

Sarà possibile accedere ai tre siti previa prenotazione sul sito https://laculturariparte.youline.cloud, selezionando il giorno e la fascia oraria prescelta in accordo con gli orari sopra indicati.

Le visite del sabato e dei giorni festivi devono essere prenotate con almeno un giorno di anticipo.