“Refugee Team”: Palermo e FIGC ancora insieme

In questa edizione del progetto volto all’inclusione sociale, il Palermo FC avrà ancora un ruolo centrale

Anche quest’anno si rinnova la partnership tra il Palermo e il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio con l’obiettivo di favorire i processi di integrazione e inclusione sociale attraverso il calcio, nei confronti dei minori stranieri accolti in Italia

È ripresa la scorsa settimana l’attività di #REFUGEETEAMS (già progetto “RETE”) che vede la Sicilia impegnata con 29 SAI-SIPROIMI partecipanti in questa settima edizione della manifestazione. Dopo gli allenamenti sospesi circa una settimana fa, come da programma, per dare la possibilità ai ragazzi impegnati di vivere il Ramadan, è ripresa da alcuni giorni l’attività con uno sguardo proiettato alla fase agonistica finale della manifestazione che si svolgerà a giugno.

In questa settima edizione del progetto, promosso dalla Federazione e volto all’inclusione sociale, il Palermo FC avrà ancora un ruolo centrale: saranno, infatti, coinvolti alcuni giocatori delle giovanili del club di viale Del Fante che svolgeranno allenamenti congiunti con i ragazzi pari età del centro SAI-SIPROIMI del capoluogo, con il coinvolgimento anche di alcuni tecnici rosanero. Al Barbera, inoltre, sarà ospitata la finale del torneo regionale.