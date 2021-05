Stasera in Tv Montalbano, Brignano e Italia’s got talent

La danza del gabbiano in prima serata su Rai uno.

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà intrattenersi con una vasta programmazione tra fiction, show televisivi, reality, cinema e programmi di approfondimento. Su Rai Movie imperdibile il film “Suburbicon”.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Il commissario Montalbano – La danza del gabbiano”. Alla scomparsa dell’ispettore Fazio, il commissario Montalbano inizia a seguire molteplici tracce senza concedersi un minuto di sonno. L’uomo pare scomparso nel nulla e la missione del commissario, ormai in preda all’angoscia, sarà quella di ritrovarlo a ogni costo.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, la settima puntata dello show “Un’ora sola vi vorrei”. Nel corso della serata, il comico e attore Enrico Brignano intratterrà il pubblico attraverso monologhi, musica e tanto divertimento.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, la trentottesima puntata di “Carta Bianca”,il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice tratta temi di attualità e di politica, confrontandosi, in ogni puntata, con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentatreesima puntata di “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di stasera, il conduttore metterà in luce le tematiche più calde dell’attualità politica e di cronaca, dando voce alle opinioni controcorrente e fuori dal coro. Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, il film “Ricomincio da me”. Maya è una donna in gamba di 40 anni che, piena di intuizioni, lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. Dopo anni di duro lavoro, alla donna si presenta la possibilità di una promozione che le verrà soffiata da un uomo privo di esperienza, ma con molti titoli di studio. Maya è molto forte e, nonostante la sconfitta, dimostrerà di meritare molto di più, ricominciando tutto da capo. Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Le iene show”.

Tv8 trasmetterà, alle 21.30, “Italia’s Got Talent – Il meglio”. Con la conduzione di Lodovica Comello, lo show stasera metterà in scena una raccolta delle migliori esibizioni dei talenti, saliti sul palco di Italia’s Got Talent.

Rai Movie (canale 24) trasmetterà, alle 21.10, “Suburbicon”. Nella ridente cittadina chiamata Suburbicon vive Gardner Lodge, insieme alla moglie Rose e al figlio Nicky. Anche la sorella gemella di Rose viene molto spesso a Suburbicon, sia per aiutare Rose che per godere della tranquillità della cittadina. Sarà a seguito dell’arrivo di una nuova famiglia in città, i Meyers, che la tranquillità della cittadina verrà meno, sconvolgendo tutti.