Troina, Mascara: “Pari col Licata giusto, abbiamo dato tutto”

“Abbiamo affrontato una buona squadra, siamo andati in svantaggio immeritatamente, poi abbiamo anche provato a vincerla”. Questo il pensiero di Giuseppe Mascara, tecnico del Troina, dopo il pari interno per 1-1 contro il Licata: “I ragazzi hanno dato tutto, ci prendiamo questo punticino e ce lo teniamo stretto perché muove classifica e fa morale – ha sottolineato Mascara -. Venivamo da un periodo in cui ci girava tutto male, la prossima settimana è un crocevia importante per noi”.