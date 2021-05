ACR Messina, Novelli: “Giocare gare decisive è un privilegio”

MESSINA – “I nostri prossimi avversari stanno dando continuità di risultati alla prestazione fatta contro di noi all’andata, dimostrando duttilità ed equilibrio nelle due fasi di gioco. Sanno chiudersi e ripartire molto bene. La sconfitta subita in quella circostanza ci ha insegnato tanto, nella nostra crescita, così come tutte le altre gare disputate. Allora, già il Rende era una squadra diversa rispetto all’inizio del torneo, con 9 giocatori nuovi, adesso si è consolidata puntando sul combattimento e la qualità. Sono bravi a sfruttare i grandi spazi”. Presenta così la sfida contro il Rende, il tecnico dell’ACR Messina, Raffaele Novelli. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della compagine giallorossa, prima in classifica nel girone I di Serie D, ha poi parlato del finale di stagione: “Noi accettiamo le decisioni degli organi preposti, pensiamo solo alla gara di domani, tenendo la massima intensità, senza pensare ad altri aspetti, come, ad esempio, che loro hanno riposato, dobbiamo dare continuità alle nostre caratteristiche positive – ha spiegato Novelli -. Durante le soste, abbiamo lavorato sul mantenimento della condizione fisica, ma sono convinto che la continuità degli impegni sia preferibile. Noi non dobbiamo pensare a quanto durerà questo campionato, come dico ai ragazzi, l’anno scorso non si vedeva l’ora di ricominciare, adesso, invece, sembra tutto troppo lungo. Le situazioni si devono affrontare, convivendo con i cambiamenti, anche improvvisi, reagendo positivamente, con grande entusiasmo e forza, godendoci la possibilità di giocarci partite fondamentali come quella di domani, in cui abbiamo l’esigenza di vincere per raggiungere un obiettivo importante”, ha chiosato l’allenatore dell’ACR Messina.