Assenteismo al Comune di Castelvetrano, sospesi 4 dipendenti

CASTELVETRANO – Quattro dipendenti comunali di Castelvetrano sono stati sospesi dal servizio per un periodo che va da 2 a 4 mesi. L’ordinanza, emessa dal Tribunale del riesame di Palermo, è stata loro notificata dai carabinieri. L’interdizione si affianca alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria cui i quattro erano stati sottoposti il 30 gennaio scorso su ordine del Gip di Marsala. Nell’indagine condotta dai carabinieri di Castelvetrano è emerso che alcuni dipendenti erano soliti allontanarsi dal luogo di lavoro senza giustificato motivo, ricorrendo alla collaborazione di colleghi compiacenti che timbravano il cartellino in loro vece; o, ancora, omettevano la timbratura attestando mendacemente il malfunzionamento del lettore del badge elettronico. Gli inquirenti avevano rilevato assenze ingiustificate per oltre 100 ore lavorative.

(ANSA)