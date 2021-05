CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato un nisseno 20enne per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante, a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, è intervenuto in via Maddalena Calafato dove era stato segnalato un incidente stradale. Sul posto gli agenti hanno costatato la presenza di una Fiat Punto gravemente danneggiata che aveva impattato contro un palo dell’illuminazione pubblica. A bordo del mezzo viaggiavano cinque ventenni tutti soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia, per lievi ferite riportate nell’impatto. Il conducente, sottoposto a esami alcolemici e tossicologici, è risultato positivo al drug test.