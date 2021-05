ROMA “Come scatarrare sui cittadini onesti…”. A scriverlo su twitter è stata l’ex ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, commentando la decisione del Consiglio di Garanzia del Senato di confermare il vitalizio a Roberto Formigoni.

Azzolina non è stata l’unica voce del M5s contro la decisione: “Questa sera il Consiglio di Garanzia del Senato ha deciso che restituire il vitalizio ai condannati è stata una decisione giusta – erano state le parole del deputato pentastellato Stefano Buffagni -. Alla faccia di tutti i ristoratori, commercianti e partite Iva in difficoltà, alla faccia di tutte le famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, alla faccia di chi percepisce pensioni ridicole. Ma questa gente non si vergogna? Noi non ci fermeremo e ci batteremo, come sempre, contro questo tentativo di restaurazione becera dei vecchi privilegi. Non molliamo!”.