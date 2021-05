Campionato Sport Prototipi: il catanese La Mazza in gara

Una grande emozione, perché si gareggia sulla pista più importante del motorismo siciliano, e perché in gara si andrà con auto che, seppur a ruote coperte, sono delle “Formula”.

Francesco La Mazza, dopo l’esordio, avvenuto a Monza, nel campionato italiano GT, sarà di scena a Pergusa nel prossimo week end e parteciperà alle gare del campionato italiano Sport Prototipi. La tappa siciliana fa sempre parte del circuito legato ad AciSport e al Gran Turismo nazionale. A Pergusa si correrà l’ Endurance (e non la Sprint in cui partecipa La Mazza assieme a Giuseppe Nicolosi) e dunque si è creato lo spazio per questa bella avventura con i prototipi.

“Sono stato contattato – dice La Mazza – da Ivan Bellarosa, costruttore ma anche promotore del campionato italiano Sport Prototipi insieme ad AciSport. Si è creata questa opportunità visto che manca un pilota spagnolo e chissà che non si aprano anche prospettive future. Intanto, ci godiamo questa esperienza. Sono molto orgoglioso di partecipare alla gara di casa e impaziente di provare il prototipo, vettura che non ho mai guidato a parte l’esperienza nei test dell’ELMS con la LMP3. Avrò a che fare – conclude La Mazza – con avversari di tutto rispetto, dai giovani ai veterani, ma proverò a dare tutto, come sempre”.

Il pilota catanese correrà per il team “Marchetti by emotion” e guiderà una Wolf GB08 Thunder, come tutti gli altri protagonisti del campionato Sport Prototipi. Venerdì 21 maggio sono previsti alcuni test. Da sabato al via le prove libere e quelle ufficiali. Le due gare (entrambe della durata di 25’ più un giro) sono in programma domenica 23 rispettivamente alle 9.00 (gara 1) e alle 14.40 (gara 2) e saranno trasmesse in diretta sul canale 228 del bouquet Sky. La Mazza correrà per intero entrambe le gare.