Catania, Tacopina: “Debito altissimo, condizioni inaccettabili”

CATANIA – “Le condizioni attuali sono inaccettabili. I tempi sono ormai ristretti e l’ammontare del debito è altissimo. Avevo chiesto delle certificazioni sulla riduzione del debito, non ci sono state”. Joe Tacopina si tira sempre più fuori dalla corsa per l’acquisto del Catania. L’avvocato italoamericano che per diversi mesi ha trattato per rilavare il club rossazzurro, impegnandosi anche tramite in contratto, poi scaduto, adesso sembra intenzionato a ritirarsi completamente.

La società etnea, attualmente di proprietà della Sigi, ha la necessità di trovare quattro milioni entro un mese per riuscire a salvare il club. “Mi hanno tanto commosso pure i messaggi che ho ricevuto dai tifosi – ha ammesso Tacopina a La Sicilia – ma non si può acquistare un club alle condizioni attuali. Nessuno lo farebbe”. Adesso quindi la speranza, ora, è quella che si trovino soluzioni diverse al Tycoon americano. Interessati al Catania ci sarebbero due gruppi: fondo inglese o un’altra cordata di imprenditori locali.