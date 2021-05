Concorsi, due posti all’Ordine dei giornalisti

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con Liveconcorsi: l’ultima novità concorsuale riguarda l’insegnamento e il campo amministrativo.

Sono stati indetti due concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di n.2 operatori di amministrazione presso il consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e n.2 insegnati di scuola dell’infanzia presso la città di Desio.

Partendo dal primo concorso pubblico, per soli esami, il consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti ha espresso la necessità di assumere due unità di personale con profilo di operatore amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Potranno partecipare al concorso coloro che risulteranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dell’idoneità fisica all’impiego. Per i candidati non italiani è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati in possesso dei requisiti sopracitati potranno presentare la propria candidatura entro, e non oltre, il 10 giugno 2021, esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata.

Per quanto concerne il concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n.2 insegnati di scuola dell’infanzia, il comune di Desio ha presupposto alcuni requisiti fondamentali, primo fra tutti la laurea. I candidati al concorso pubblico dovranno possedere, obbligatoriamente, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di abilitazione all’insegnamento o un diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Ma non è tutto.

Gli interessati al concorso pubblico dovranno possedere un’idoneità fisica all’impiego e dovranno godere dei diritti politici e civili. I cittadini non italiani potranno partecipare al concorso pubblico ma dovranno possedere una buona conoscenza della lingua italiana e dovranno godere dei diritti politici e civili nel proprio stato di appartenenza.

I candidati in possesso dei requisiti sopracitati dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso entro, e non oltre, il 10 giugno 2021, utilizzando o un mezzo di posta elettronica certificata, o mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Desio, oppure tramite raccomandata.

