Gianna Nannini in tour, tre concerti in Sicilia

PALERMO- Torna la prossima estate il tour di Gianna Nannini : “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album . Si esibirà a Enna: 20 agosto – Castello di Lombardia (in collaborazione con Il Comune di Enna); Taormina (ME): 21 agosto – Teatro antico; Cefalù (PA): 24 agosto – Castello Bordonaro (in collaborazione con Aria di Eventi e il Comune di Cefalù). I biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi 19 maggio alle ore 18.sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali. (ANSA).