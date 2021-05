Il Palermo si gioca tutto: con la Juve Stabia gara da dentro o fuori

PALERMO – Espugnare il “Romeo Menti” per proseguire il sogno della promozione in Serie B. Questo il titolo della copertina della gara che attende il Palermo contro la Juve Stabia questo pomeriggio alle 17.30. I rosanero allenati da Giacomo Filippi, che nel primo turno playoff hanno steso il Teramo per 2-0 al “Barbera”, adesso, avranno un solo risultato per provare afa andare avanti negli spareggi: la vittoria.

Le “vespe”, infatti, in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella regular season hanno la possibilità si superare il tuo anche con un pareggio. La squadra che riuscirà cadavere la meglio passerà alla fase nazionale dei playoff che vedrà incrociarsi le squadre di tutti i gironi di Serie C.

Il Palermo arriva a questa sfida con un entusiasmo ritrovato dopo la vittoria contro il Teramo, ma dall’altra parte Filippi dovrà far a meno di elementi importanti, fermi ai box. Su tutti Lorenzo Lucca, miglior realizzatore rosanero, costretto a dare forfait “a causa del perdurare della sintomatologia algica al ginocchio sinistro”, col classe 2000 che dovrà essere quindi sottoposto ad un intervento di “artroscopia diagnostica”. Lucca si era infortunato nel corso della gara, persa dai rosanero per 2-1, contro il Monopoli l scorso 7 aprile.

Il tecnico rosanero, che oltre al giovane bomber ex Torino, non avrà a disposizione Fallani, Somma, Palazzi e Rauti, è intenzionato a conferma il 3-4-2-1, modulo ormai consolidato e che ha permesso al Palermo di ottenere importanti risultati nel rush finale del campionato. Tra i pali ci sarà Pelagotti; davanti a lui linea a tre composta da Accardi, Lancini e Marconi; in mediana Doda e Valente agiranno larghi, mentre De Rose e Luperini occuperanno la zona centrale del campo; in avanti unica punta Saraniti, supportato da Kanoutè e Floriano.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute, Floriano; Saraniti. Allenatore: Giacomo Filippi.