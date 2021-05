In fuga nel traffico senza patente e con la droga nel bauletto

Lo hanno fermato dopo che non si era fermato all’alt. Gli agenti del commissariato di Licata hanno imposto lo stop a un giovane in sella a un ciclomotore.

Invece di fermarsi si è dato alla fuga, zigzagando tra le autovetture in transito, attraversando alcuni incroci a velocità sostenuta. Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a bloccarlo e identificarlo.

Nel bauletto anteriore del ciclomotore nascondeva due bustine di marijuana. Non solo: il telaio del mezzo corrispondeva a un altro scooter. E guidava pure senza patente. Alla fine è stato multato, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato come consumatore di droga.