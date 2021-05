OPT Messina: “La nostra forza è la sicurezza sul lavoro”

“La nostra forza è la sicurezza”. Con questo slogan l’OPT Messina (Organismo paritetico territoriale), nato dalla fusione fra Scuola edile e CPT ESE, lancia la nuova campagna di comunicazione finalizzata a incrementare la partecipazione ai Corsi, alcuni dei quali gratuiti, in un momento storico particolare, caratterizzato dal rilancio del settore edile, dopo il blocco determinato dall’emergenza sanitaria. A questo si aggiungano le agevolazioni fiscali derivati dal “Superbonus 110%” che daranno un’iniezione di fiducia e di lavoro all’intero comparto edile.

Il Superbonus è uno strumento previsto dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (si parla tuttavia di nuove proroghe al 2023, per specifici interventi di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica realizzati sulle proprie case. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (quindi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico), rafforzandole.

Molte aziende, questo è l’auspicio, saranno impegnate in lavori di efficientamento energetico e di sicurezza e, al tal fine, l’OPT (Organismo paritetico territoriale), propone molteplici corsi di Formazione del personale sulla sicurezza. Uno di questi, a titolo completamente gratuito, è quello riguardante la “Posa sistemi a cappotto 11716”, ma l’offerta formativa è molto ampia e riguarda la certificazione delle competenze riguardanti tutte le qualifiche del settore edile e la Sicurezza sul lavoro.

Cos’è l’OPT Messina (Organismo Paritetico Territoriale)

Si tratta di un Ente paritetico bilaterale per la formazione professionale in edilizia, costituito tra la Sezione Costruttori Edili di Messina (ANCE) e la Federazione dei Lavoratori delle costruzioni F.L.C. (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil), e da oltre 30 anni è il riferimento della formazione professionale nel settore delle costruzioni. L’Ente sviluppa la propria intensa e qualificata attività didattico-formativa a favore e nell’interesse di quanti operano nel settore delle costruzioni, allo scopo di garantire massimi livelli di sicurezza.

L’Ente, che opera in continuità da 30 anni essendo nato recentemente dalla fusione di Scuola edile e CPT ESE, è accreditato presso la Regione Siciliana quale soggetto formatore e più precisamente presso: Dipartimento de1l’Istruzione e della Formazione Professionale, con ultimo D.D.G. n. 3720 del 11/07/2016; Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, quale soggetto formatore ai sensi del D.A. 1432/19, con Codice Identificativo ME/058, per il Macro Settore (F) Costruzioni -ATECO 2007 – Codice attività 41,42,43 e con Codice Identificativo ME/264, per tutti i settori ATECO 2007; Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, quale soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, (ANPAL), presente nell’albo Nazionale e Regionale; Dipartimento delle Attività Produttive, ha attiva una convenzione stipulata per l’effettuazione di corsi preparatori all’esercizio delle attività di Agenti di affari in mediazione.

Il vice presidente dell’OPT Messina, Pasquale De Vardo, che riveste anche il ruolo di segretario generale della Feneal Uil Tirrenica Messina-Palermo, illustra la natura dell’organismo: “Il nuovo Ente OPT opera nel segno della continuità essendo nato recentemente dalla fusione di Scuola edile e CPT ESE, ben radicati sul territorio, e terrà numerosi corsi di formazione grazie al proprio legame con il tessuto sociale, tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle aziende, dalle esigenze dei giovani di acquisire competenze, dei professionisti e dei lavoratori che devono essere continuamente aggiornati per rispondere ai continui cambiamenti del mercato ed alle innovazioni tecnologiche, in una logica di crescita delle competenze professionali, puntando sulla legalità e sulla sicurezza e rappresentando l’anello di congiunzione tra il mondo dello studio ed il mondo del lavoro, con l’obiettivo di continuare a perseguire ed assicurare, al settore edile, una formazione qualificante e continua. L’OPT rappresenterà una vera e propria eccellenza nell’ambito formativo dei cantieri edili, sia nell’aspetto teorico che in quello pratico. L’Ente dispone di uno spazio fisico/cantiere dove le maestranze imparano la difficile arte della coniugazione degli interessi costruttivi e la sicurezza degli addetti. In questo particolare momento, in cui siamo certi nella ripresa del settore edile, grazie soprattutto alle agevolazioni statali con il Superbonus 110%, sono certo che l’OPT diventerà un punto di assoluto riferimento per le aziende del nostro territorio che dovranno sottoporre alla formazione obbligatoria il proprio personale”.

Iscrizione ai corsi

I corsi si organizzano rispettando le esigenze delle Imprese; alcuni di essi sono a titolo gratuito per le Imprese iscritte in Cassa Edile. I corsi si svolgono presso la sede dell’Ente Scuola Edile di Messina in Via La Farina n. 261, e ove necessario, anche sul territorio provinciale. C’è anche la possibilità di seguire le lezioni online di alcuni corsi.

Per le iscrizioni basta accedere al sito www.optmessina.it ed effettuare l’iscrizione al corso di interesse, sarete contattati dal personale per indicazioni sulla frequenza. Per informazioni gli uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30, i numeri da contattare: 0902936326 – 090693179 Email: [email protected].