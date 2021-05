Padalino: “C’è delusione. Sbagliato in alcuni frangenti”

Il tecnico della Juve Stabia è intervento in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro il Palermo

Il Palermo, con un netto 2-0, ha spazzato via la Juve Stabia e si è aggiudicato il passaggio del turno alla fase nazionale dei playoff.

Al termine del match Pasquale Padalino, allenatore dei campani è intervenuto in conferenza stampa: “Deluso per il risultato e per l’atteggiamento o più orgoglio per quanto fatto durante la stagione ? Credo si tratti due aspetti che non possono essere messi sullo stesso piano”.

“C’è delusione per il mancato passaggio del turno, ma non credo che la squadra abbia sbagliato la partita. Abbiamo sbagliato in alcuni frangenti della gara, dove il Palermo è stato più preciso. Loro con due ripartenze innescate da noi hanno dato il la al primo gol. Mentre il secondo è partito più o meno alla stessa maniera. Ci hanno puniti. Noi non siamo stati fortunati in alcune occasioni”.

“Da un punto di vista generale non posso che essere soddisfatto – ha dichiarato Padalino -, tenendo conto da dove eravamo partiti. Peccato ricordino in pochi che la Juve Stabia è partita non con le stesse possibilità di Palermo o Bari, noi eravamo in ritiro con 12 ragazzi della Berretti, mai nessuno ha fatto polemica su questo. Oggi è inutile stare qui a guardare episodi positivi o negativi. È stato un percorso ottimo, sempre in crescendo, che ha messo in luce giocatori che avevano qualcosa da farsi perdonare dagli anni passati. C’è stata una nuova costruzione a gennaio e di questo approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ad essa, compreso il direttore Ghinessi che ha posto le basi. Pavone ha fatto un altrettano buon lavoro. Evidentemente il nostro più lontano possibile doveva fermarsi qui col Palermo”.