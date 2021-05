Saraniti: “Rete importante. Grazie a Valente mi sono sbloccato”

“È una rete importante, perché sono entrato in una fase convulsa della partita. È arrivata grazie alla splendida palla di Valente e alla squadra. Dobbiamo essere sempre sul pezzo, sia negli allenamenti che nelle partite importanti”. L’ha dichiarato l’attaccante del Palermo, Andrea Saraniti, dopo la vittoria per 2-0 in casa della Juve Stabia che permette ai rosanero di continuare a sognare e raggiugnere la fase nazionale playoff

“Ringrazio il mister per le belle parole. Questa rete è come tutte le altre, per continuare il sogno e andare più avanti possibile. Ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato durante la stagione. Stiamo bene e speriamo di riprendere gli acciaccati, così ci daranno una mano. Non guardo indietro, guardo avanti. I momenti vanno vissuti, ringrazio chi mi è stato vicino nei momenti più bui. Mia moglie, la società, il mister e i miei compagni. Sono veramente contento

“Il gol se non è fatto da un attaccante pesa, ma ci deve essere la bravura di restare sempre concentrati. Valente si sa, è un giocatore straordinario e solo lui poteva mettere lì la palla. Lo ringrazio per avermi fatto sbloccare”.

L’attaccante rosanero non ha preferenze sul prossimo avversario: “Meglio Avellino/Bari o quelle degli altri gironi? Non ho preferenze, tutte quelle che sono passate alla fase nazionale sono squadre importanti. Saremo concentrati e affronteremo chiunque come se fosse una finale”.

“Non mi sento uno dei punti fermi del Palermo, lo siamo tutti. Come ha detto più volte il mister – ha continuato l’attaccante – nessuno è indispensabile. L’importante è pensare alla squadra, sono contento per il gol e per le mie prestazioni da Francavilla ad oggi. Ho avuto dei momenti meno belli che fortunatamente da entrambe le parti abbiamo sistemato. È stato solo demerito mio e farò del mio meglio per assistere questa squadra quando il mister lo ritiene opportuno”.

Filippi ha raccontato che prima del match ha parlato con l’attaccante per dirgli che non avrebbe giocato dall’inizio: “Il gesto di Filippi di parlarmi prima della formazione non è da tutti. Lo accetto ed è giusto. Ho anche condiviso la scelta del mister – ha concluso Saraniti -, perché è un periodo importante per tutti. Sono rimasto tranquillo e gli ho detto che avrei dato il massimo se mi avesse chiamato in causa”.