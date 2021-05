“Sicilia ultima per vaccini, gli open day non bastano”

PALERMO – “La Sicilia, con il 41 per cento di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione, continua ad essere fanalino di coda delle regioni italiane. La preoccupazione di Musumeci, che è assessore part time alla Salute, dovrebbe essere, come richiesto dal commissario nazionale Figliuolo, quella di vaccinare la parte più a rischio della popolazione, ultra sessantenni e soggetti fragili. Non basta organizzare open day è necessario attivare i medici di famiglia e quelli delle Usca per vaccinare a domicilio le persone più anziane”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars.