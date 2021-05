Taormina, dopo mesi di stop riapre la funivia

Dopo mesi di stop dettato dall’emergenza sanitaria, ritorna in attività la funivia che collega il centro storico di Taormina (Me) con la frazione di Mazzaró. Lo ha deciso il commissario di Asm, l’avvocato, Antonio Fiumefreddo. Saranno garantite le norme di sicurezza attualmente in vigore. Asm, dunque, è lieta di comunicare all’utenza che domani, giovedì 20 maggio, riaprirà al pubblico esercizio l’impianto funiviario Taormina-Mazzarò. L’orario osservato sarà quello “invernale”, con apertura alle ore 8 e chiusura alle 20. Un segnale questo di ripartenza importante in vista della stagione balneare. (ANSA).