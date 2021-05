Vaccini, parte l’hub al parcheggio Lumbi di Taormina

MESSINA – Il parcheggio “Lumbi” di Taormina aprirà domani mattina i battenti in veste di Hub vaccinale esclusivamente al pian terreno mentre il Palazzo dello Sport “Rescifina”, nella zona sud di Messina, assumerà da venerdì 21 maggio il ruolo di Quartier Generale per la struttura Commissariale Covid, oltre a continuare il viaggio verso l’immunità di gregge con le vaccinazioni di tutta la cittadinanza. L’assetto degli Hub vaccinali nel Messinese sta prendendo sempre più corpo “a prova di infallibilità” per la velocità e l’ordine nelle procedure rivolte agli utenti e per il disbrigo amministrativo delle pratiche e l’osservatorio dei contagi, con un braccio operativo e robusto incarnato dalla Protezione Civile regionale che allestisce e collauda, guidata da Bruno Manfré. «Il ‘PalaRescifina’ in particolare – come ha manifestato oggi il Commissario straordinario Covid Alberto Firenze – avrà le funzioni operative per indagare e censire il contact tracing- il tracciamento dei contatti, con cui gestiamo le persone venute a contatto con un caso confermato Covid-19. Questo – va evidenziato – è stato ed è un intervento fondamentale di sanità pubblica per troncare la catena di trasmissione perché, partendo dalla specificità dell’individuo che ha contratto l’infezione, si identificano e si isolano celermente i probabili casi secondari. Un sistema che non sempre è stato calibrato perfettamente per mancanza di una conoscenza a 360 gradi del virus. Vogliamo così essere presenti in modo ubiquo con l’esperienza sul campo. Tutti i nostri uffici si trasferiranno in via temporanea in questo impianto». A monitorare i lavori in questa sede è il Rup della Protezione Civile Carmelo Blancato mentre il collega Antonio Sciglio ricopre lo stesso incarico per il “Lumbi” nel più famoso comune jonico di Messina. L’obiettivo è di spostare gli uffici satelliti della Struttura Commissariale, per esempio dalla Facoltà di Ingegneria e dall’Ospedale Papardo al “PalaRescifina” e creare un complesso unico. Già da ieri, quelli del Papardo sono stati collocati alla Cittadella della Salute “Mandalari”. I tecnici hanno messo a punto al Palazzetto i collegamenti per il cablaggio della parte elettronica e telematica, gli arredi e le postazioni vaccinali che sono costituite da 24 box per anamnesi e altri 12 per le somministrazioni, oltre ad ingresso ed uscita differenziati, spazi e servizi connessi adibiti al distanziamento sociale e alla cura del cittadino, prima e dopo il vaccino (a norma anti – Covid).

L’Hub vaccinale del parcheggio a Taormina sarà fruibile da domani alle 12:30 ma «non ci sarà una inaugurazione vera e propria – dice il Commissario Firenze -. Non amiamo fare passerelle. Ci sarà la benedizione dell’arciprete di Taormina, oltre alla presenza del sindaco Mario Bolognari ed attendiamo risposta dell’ultimo minuto del Presidente della Regione Musumeci che non sa se possa arrivare puntuale o nel pomeriggio». Circa 1000-1200 metri quadrati di superficie (su 4000 in totale) saranno destinati al blocco immunizzazione: 16 postazioni serviranno per inoculare i vaccini e 32 per raccogliere ed annotare l’anamnesi che richiede l’impiego di maggior tempo. La dotazione d’accoglienza in sicurezza non potrebbe mai essere sprovvista di servizi igienici ed aree di attesa che hanno la necessità di esistere per le misure vigenti. I mezzi quali pullman per crocieristi e studenti in gita che si trovavano solitamente nel parcheggio come area smistamento resteranno sul piazzale antistante all’entrata perché hanno subito uno stop nel loro abituale utilizzo.

La gamma dei presidi che hanno lo scopo di ampliare il bacino della collettività vaccinata si potenzierà con un altro sito in provincia («si spera l’ultimo per la decrescita dei casi e un abbassamento della curva pandemica, ormai auspicabili in tutte le regioni» – si lascia andare Firenze) nel comune di Brolo che vedrà la disponibilità di un palatenda dell’Amministrazione locale e il coordinamento della Protezione Civile.