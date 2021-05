Accordo Stato-Regione, in arrivo 60 milioni per il Cas

PALERMO – In arrivo 60 milioni di euro da Roma per il Cas: l’accordo è stato raggiunto dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone durante un vertice che si è tenuto al ministero delle Infrastrutture. “Missione compiuta. Queste risorse, che attendevamo da tempo, serviranno a dare respiro a cantieri vitali come la Siracusa-Gela e alle imprese impegnate sul campo. Lo sblocco di queste somme è diventato possibile grazie al risanamento del Cas voluto dal presidente Nello Musumeci”, dice l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, che era accompagnato dal direttore generale del Consorzio autostrade siciliane, Salvatore Minaldi.

L’accordo permetterà di riscuotere le somme in una prima tranche, immediata, da 35 milioni di euro, che consentirà di saldare un debito che il Cas aveva con Anas. Entro giugno, poi, il ministero liquiderà al Consorzio altri 25 milioni di euro. “È stata molto apprezzata l’attività di riordino dei conti dell’ente, un’azione che portiamo avanti da tre anni e che ha reso il Cas finalmente credibile, affidabile e più efficiente – aggiunge Falcone – Un ringraziamento non possiamo che rivolgerlo al direttore generale del ministero Felice Morisco, che segue con pazienza e attenzione il percorso di risanamento del Cas. Ora pagheremo le imprese e daremo nuovo slancio ai cantieri che abbiamo aperto su tutta la rete autostradale, dopo anni di stasi”. (ANSA).