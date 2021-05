Acireale, De Sanzo: “Onoreremo fino alla fine il campionato”

ACIREALE – “Siamo arrivati un po’ cotti a questa gara, meno brillanti. Però anche in difficoltà a livello fisico, abbiamo provato a fare la nostra partita. Una squadra importante questa gara la vince, abbiamo buttato una partita per una fesseria”. Lo ha detto l’allenatore dell’Acireale, Fabio De Sanzo, al termine del match pareggiato in casa contro il Paternò. Il tecnico acese ha poi concluso: “Non abbiamo sofferto più di tanto, io non posso chiedere oltre a questa squadra ma onoreremo fino alla fine il campionato”, ha chiosato De Sanzo.