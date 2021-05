Anci, Enzo Bianco nella giunta di presidenza di Patrimonio italiano

CATANIA. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, è stato inserito, in rappresentanza dei comuni, nella giunta di presidenza di Patrimonio italiano, il parlamentino che si occuperà di promuovere iniziative, proposte e strategie di promozione, di sviluppo e di valorizzazione del Patrimonio Italiano,. “Sono onorato di questo incarico, convinto che una mappa del territorio del Paese e un piano strategico – ha detto Bianco – siano indispensabili per fare un salto di qualità non solo nella conservazione ma anche nella utilizzazione del patrimonio artistico italiano. Il 70 per cento del patrimonio culturale del Paese si trova nei Comuni e una grande alleanza con i Comuni sarà preziosa. E porteremo le proposte anche a Bruxelles, nel Comitato delle Regioni e nelle istituzioni della UE. È una scommessa strategica per il Paese nel suo rilancio dopo la pandemia, un assett per la quale è necessario impegnarsi e i Comuni italiani ci sono”. Oltre a Bianco, nella giunta di Presidenza di Patrimonio Italiano sono presenti il presidente Formez Pa Alberto Bonisoli, l’assessore Cultura e Turismo della Regione Puglia Massimo Bray, il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, Valdo Spini, il presidente dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiana (Aici) Valdo Spini.