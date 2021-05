Berardocco: “Partita contro il Palermo era alla nostra portata”

“C’è tanta delusione e rammarico. Si fa fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno. Fino al 15′ abbiamo fatto fatica, ma loro ci hanno sorpresi per come si sono schierati. Dopo il gol ci siamo ricompattati, cercato di giocare come sappiamo e in parte ci eravamo anche riusciti. Purtroppo abbiamo preso il secondo gol e la gara è stata compromessa”. L’ha dichiarato il centrocampista della Juve Stabia Luca Berardocco intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro il Palermo.

“Difficile fare delle valutazioni in questo momento. Non so se eravamo scarichi o con troppi giocatori alla prima esperienza ai play off. Sicuro non siamo stati la Juve Stabia che ha affrontato il girone di ritorno del campionato”.

“Sinceramente i primi minuti ci hanno sorpreso, loro sono andati in vantaggio e hanno pensato più a difendere che attaccare, come logico. L’andamento della partita – ha concluso Berardocco – è stato dettato da questo. la gara era alla nostra portata e non dovevamo prendere il secondo gol che ci ha tagliato le gambe”.