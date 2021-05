Catania, Manneh potrebbe salutare: su di lui la Salernitana

CATANIA – Il futuro incerto del Catania non blocca il calciomercato. Il club rossazzurro potrebbe cedere alcuni elementi per fare cassa e cercare di far diminuire l’indebitamento.

Uno dei possibili partenti è il classe ’98 Kalifa Manneh, nativo del Gambia ma adottato da una famiglia di Siracusa. Sul calciatore che, però è in scadenza e che può giocare come esterno di attacco di destra e sinistra, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, sembra esserci la Salernitana, che da tempo lo segue.

Manneh non è il solo calciatore in scadenza, nella stessa condizione del gambiano ci sono anche il portiere Martinez ed il centrocampista Welbeck che sembrano in procinto di rinnovare, così come manifestato nelle settimane precedenti. In scadenza anche Izco, che però potrebbe smettere e rimanere in dirigenza.