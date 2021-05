Gaza, notte senza lanci di razzi: si va verso il cessate il fuoco

Funzionari di Hamas affermano alla Cnn che il cessate il fuoco è "imminente" e potrebbe aversi in 24 ore

Dall’una circa della notte passata (ora locale) non ci sono stati lanci di razzi da Gaza verso Israele, secondo i media

locali, ma l’aviazione israeliana ha continuato a colpire “obiettivi terroristici” situati sotto terra, assieme ad altre

infrastrutture militari utilizzate da Hamas, concentrando gli attacchi sul cosiddetto “Metro”, la rete di tunnel e bunker

costruita sotto al tessuto urbano di Gaza. Secondo Israele i razzi lanciati finora da Gaza sono stati 4070, 610 dei quali

caduti all’interno della Striscia perché difettosi. Continua la pressione internazionale per una tregua. Il segretario di Stato Usa Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri israeliano, Ashkenazi, dopo che Biden ha detto che si aspetta di vedere “una de-scalation sul percorso del cessate il fuoco”. Funzionari di Hamas affermano alla Cnn che il cessate il fuoco è “imminente” e potrebbe aversi in 24 ore.