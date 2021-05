Gioia Cus Palermo: Osama Zoghlami si qualifica alle olimpiadi

La prima delle due notizie che tutti i cuori cussini aspettavano è arrivata. Osama Zoghlami, nel corso della gara dei 3000 siepi del meeting Golden Spike di Ostrava (il più importante dopo il Golden Gala) stampa 8:20.29 e si qualifica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nuovo personal best per il talento Aeronautica e Cus Palermo, che conferma il minimo già firmato nel 2019 (al Golden Gala). All’epoca fu 8:20.98.

Una gara un pò lenta nei passaggi, di certo non a ritmi altissimi. Osama, infatti, sin dalle primissime battute dimostra di essere in grande condizione. Così è lo stesso cussino a prendere in mano la gara, spingendo e portandosi avanti. Al traguardo il tempo è ben sotto l’8:22.00 che rappresenta il minimo per tutti gli atleti che vogliono concorrere alle Olimpiadi nei 3000 siepi. Gioia e sorrisi al traguardo e grande orgoglio per tutta la famiglia Cus Palermo, che riporta la propria bandiera alle Olimpiadi a conferma di una tradizione che, fiera di rappresentare un’eccellenza del Sud Italia, continua a vivere e guardare al futuro.

Il secondo appello, quello che tutti i tifosi giallorossoneri aspettano, è fissato per domenica 23 maggio. Al meeting di Rheligen in Germania, Ala Zoghlami proverà a scendere sotto l’8:22.00 e staccare il biglietto per il Giappone. Il lavoro svolto al Sestriere sotto la guida del Prof. Gaspare Polizzi sembra aver prodotto grossi risultati, prova ne è la gara svolta oggi e soprattutto la gamba mostrata da Osama. Tutti coloro i quali hanno a cuore il Cus Palermo e questi splendidi ragazzi sognano due maglie cussine alle Olimpiadi.

A fine gara Osama commenta così la giornata, ai microfoni del sito ufficiale Cuspalermo.it: “Sono felicissimo, perchè è facile intuire come le Olimpiadi siano il sogno di ogni atleta. E’ andata bene, peccato per i passaggi un pò lenti, ma ho deciso di andare avanti perchè oggi ne avevo veramente tanto. Una gara importante che dà la consapevolezza di essere cresciuti e di stare bene“.

Determinazione, serenità e un ringraziamento speciale: “Sono contento perchè mi sono tolto il pensiero di rincorrere la conferma del minimo e ora mi posso allenare molto più serenamente. Il Prof Polizzi è venuto a Sestriere alla sua età standoci vicino come sempre, con l’obiettivo di andare alle Olimpiadi e di correre forte. Un ringraziamento speciale all’Aeronautica che mi permette di fare l’atleta professionista e al Cus Palermo che non ci fa mancare nulla a livello impiantistico“.

Appuntamento a domenica per commentare insieme, sempre qui su Cuspalermo.it, la prova dii Ala in Germania. Sognando un doppio pass per Tokyo.