Il direttore dell’Oxford Vaccine Group: “Immorale vaccinare gli under 12”

ROMA – “E’ moralmente sbagliato” offrire il vaccino contro il coronavirus ai bambini che hanno “rischio quasi zero” di malattie gravi, mentre le nazioni più povere ancora non hanno dosi per offrirlo agli anziani. La netta bocciatura, ampiamente ripresa dai media britannici, arriva dal direttore dell’Oxford Vaccine Group Andrew Pollard, dopo la notizia che il Regno Unito si è assicurato un numero sufficiente di dosi Pfizer per vaccinare gli over 12 anni.

“Lo scopo generale di un programma di vaccinazione globale in una pandemia è quello di fermare la morte delle persone. E sappiamo chi sono quelle persone: sono gli ultracinquantenni, sono coloro che hanno problemi di salute e, in una certa misura, anche gli operatori sanitari. E quindi quelli sono i gruppi prioritari”, ha detto parlando al Gruppo Parlamentare sul coronavirus composto da tutti i partiti inglesi (All-Party Parliamentary Group on coronavirus) il professor Pollard, che ha contributo a mettere a punto il vaccino Astrazeneca. “Al momento invece – ha proseguito l’esperto – ci troviamo in una situazione in cui ci sono molte persone non vaccinate nel mondo, perché non ci sono ancora dosi sufficienti per tutti, mentre vengono vaccinate persone il cui rischio è estremamente basso, compresi i bambini, che hanno quasi zero il rischio di malattie gravi o di morte”. (ANSA).