MILANO – E’ morta Emilia Cestelli, moglie di Nando Dalla Chiesa. Lo annuncia lui stesso, su facebook: “È partita. La ragazza di Vicolo Pandolfini, il luogo in cui ci giuravamo a #Palermo amore eterno, se ne è andata dopo 50 anni”. “Provate – scrive Dalla Chiesa, che ha postato uno scatto dove lui e la moglie sono abbracciati – qualche volta a riconoscerla in una stella. Potrebbe dirvi “sono io”, era uno dei suoi giochi preferiti. Finora per discrezione non ve ne ho parlato. Nei prossimi giorni vi dirò qualcosa di lei, donna dal cuore grandissimo…” (ANSA).