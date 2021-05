Palermo, accoglienza speciale dopo vittoria contro Juve Stabia

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Nel pomeriggio di ieri il Palermo si è imposto per 0-2 in casa della Juve Stabia. Questo permette alla squadra guidata da Giacomo Filippi di continuare a sperare nella promozione, ma prima di farlo dovrà affrontare la fase nazionale dei play off, con la sfidante che verrà scelta tramite sorteggio e si conoscerà oggi.

La squadra rosanero è arrivata questa mattina in città e ad accoglierli ha trovato i tifosi. I primi ad accogliere sono stati i tifosi del gruppo “Curva Nord Inferiore”, presenti all’esterno del porto della città. Da loro fumogeni e cori a sostengo della squadra.

Una volta arrivati al “Barbera”, anche lì la squadra ha trovato il supporto dei tifosi; questa volta della “Curva Nord Superiore”. Anche da loro cori a sostegno della squadra che, una volta scesa dal pullman, si è schierata di fronte il gruppo del tifo organizzato per ricevere l’applauso.

