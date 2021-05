Parità salariale, il Pd presenta un disegno di legge all’Ars

“Il presupposto di partenza è rappresentato dalla constatazione che senza parità di genere non può raggiungersi un sistema equo di cittadinanza e convivenza, né può esserci un reale sviluppo socio-economico del territorio. È la parità tra i sessi, in ogni settore in cui si sviluppa la personalità umana, l’unica strada per ridisegnare un nuovo modello di società basato su equilibrati rapporti tra donne e uomini”.

Lo dice il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo annunciando il deposito all’Ars, del disegno di legge “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno all’occupazione e all’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”. Il testo del ddl – sottoscritto da tutti i deputati del gruppo all’Ars – è composto di 20 articoli suddivisi in VI capitoli, sulla falsariga di quanto già legiferato in materia dalla Regione Lazio, guidata da Nicola Zingaretti.

“Il disegno di legge infatti – spiega il segretario – prevede norme per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno all’occupazione e all’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne non soltanto in ambito professionale ma anche dal punto di vista della presenza negli organi di governo, sia regionale sia degli Enti locali”. (ANSA).