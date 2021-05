Stasera in Tv Clint Eastwood e la sfida Bomber-King

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “Il corriere – The mule”.

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Una vasta programmazione intratterrà il pubblico, il quale potrà scegliere il programma televisivo più adatto alle sue preferenze, tra cinema, fiction, programmi di attualità e di approfondimento. Da non perdere la serata evento contro la violenza sulle donne.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Un passo dal cielo –Lacrime nella pioggia”. Nonostante i tentativi di protezione di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che fa vacillare ogni sua certezza. L’uomo ha due possibilità: fidarsi delle parole degli amici Vincenzo e Manuela oppure farsi sopraffare dal turbamento.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, il programma di approfondimento dal titolo “Anni 20”, basato sulla creazione di servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sulle più scottanti tematiche di attualità politica. La conduttrice, Francesca Parisella, insieme alla sua squadra, parlerà di libertà d’opinione, d’informazione e di censura.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, “Amore criminale”, il programma che tratta di attualità e che mette in luce il tema della violenza di genere. Anche stasera, si cercherà di dare voce alle famiglie delle vittime e di ricordare le donne uccise ascoltando gli orfani di femminicidio

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata di questa sera, ampio approfondimento verrà dedicato al tema delle riaperture graduali, della campagna vaccinale e dell’immigrazione.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “Il corriere – The mule”. Un uomo di 80 anni, a seguito del pignoramento della sua impresa, è costretto ad accettare un lavoro per il quale deve solo guidare. Ciò che l’uomo ignora è che il lavoro ufficiale riguarda un imponente traffico di droga, che deve essere da lui stesso trasportato. Di e con Clint Eastwood.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, la serata evento dal titolo “Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne”. Allo stadio dei Marmi, Gillette scende in campo per lanciare un messaggio molto importante: dare un contributo concreto a tutte le donne. In campo ci saranno i Bomber, uomini rasati, e dall’altra i King, uomini con la barba.

La5, canale 30, trasmetterà, alle 21.10, “Miss FBI infiltrata speciale”. Gracie Hart è un’ambasciatrice del Federal Bureau of Investigation che non ha mai perso la voglia di affrontare imprese poliziesche. L’occasione di viverne una nuova si presenta quando la sua migliore amica viene rapita; Gracie seguirà, come una vera poliziotta e contro la volontà del Bureau, le tracce dei rapitori.