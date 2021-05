Troina, Mascara: “Salvezza? Dobbiamo fare più punti possibili”

TROINA – “È stata una gara anomala, loro volevano fare punti per forza, noi abbiamo provato a far male in contropiede. C’era tanto caldo e avevamo giocato tre giorni prima…Un punto guadagnato”. Questo il pensiero di Giuseppe Mascara, allenatore del Troina, dopo il pareggio per 0-0 contro il Sant’Agata. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match il tecnico rossoblù ha poi parlato dell’obiettivo stagionale del mantenimento della categoria: “Prima ci tiriamo fuori dalla zona calda, meglio è. Da otto mesi lavoriamo duramente, meritiamo di salvarci, ci sono tante squadre in pochi punti, dobbiamo vincerne più possibili”.