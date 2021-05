Vaccini, superati i 9 milioni di italiani con la seconda dose

Superata in Italia la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Nel Lazio dal 1 giugno vaccinazioni in farmacia con prenotazione online. Speranza prevede che l’Ema autorizzerà per la fascia dei 12-15 anni il vaccino Pfizer, che sarà usato nei 70 hub nel Lazio nell’open day dei maturandi, l’1-2-3 giugno. L’assessore alla Sanità D’Amato chiede “altre dosi” per vaccinare i turisti. In Veneto, Zaia rilancia l’idea.

Intanto l’Ue riapre ai viaggi dei turisti stranieri per l’estate, ma tra Consiglio ed Eurocamera ancora non c’è accordo sul pass per i viaggi degli europei nell’Unione. In Italia il green pass dopo la prima dose servirà anche per partecipare ad eventi come matrimoni e comunioni, e lo si vuole estendere anche a convegni, eventi sportivi e discoteche. I dati registrano cali dei positivi (5.506, 1054 meno del giorno precedente) e delle vittime 149 (-52). Con 287.256 (+24.392) test effettuati, il tasso di positività è dell’1,9% rispetto all’1,7% di ieri. In calo i ricoveri in terapia intensiva, 1.643 (-46) e gli ingressi giornalieri, 70 (-16).