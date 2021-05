Voli da Trapani a Sharm e Dubai con la compagnia Albastar

Da Trapani-Birgi a Sharm El Sheikh a partire da agosto e a Dubai d fine settembre in occasione dell’Expo: le due nuove rotte sono state annunciate stamani dalla compagnia Albastar nel corso del primo workshop in presenza in aeroporto per l’anteprima di Travelexpo, borsa globale del turismo, che ha riunito agenti di viaggio, tour operator e rappresentanti delle compagnie aeree, operanti sullo scalo trapanese per un confronto sulle destinazioni della summer 2021 e non solo.

Presenti per Airgest, il presidente Salvatore Ombra, il direttore generale Michele Bufo e l’organizzatore di Travelnostop, Toti Piscopo amministratore di Logos Srl comunicazione e immagine.

Per la compagnia aerea Albastar, Giancarlo Celani, direttore commerciale e deputy ceo e Silvia Ruscitto, responsabile della comunicazione; per Tayaranjet, Gianfranco Cincotta, country manager, Gabriele Giannone, responsabile relazioni esterne; per Lumiwings, Chiara Rebughini, direttore commerciale; per Dat, il general manager Italia, Luigi Vallero; per Blueair, il country manager Mauro Bolla.

Tra i rappresentanti del turismo Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet, Federazione italiana associazione imprese viaggi e turismo. “Credere nell’aeroporto e nel territorio è la base per ogni passo avanti e quello di oggi in un momento così delicato ha un significato particolare, non per niente l’abbiamo scelto per inaugurare il “Muro delle rotte”, una lunga parete del nostro scalo che prima era tutta bianca con ben 35 destinazioni simbolicamente ritratte, un risultato possibile grazie soprattutto al sostegno della Regione siciliana e del presidente Nello Musumeci”, dice Ombra. (ANSA).