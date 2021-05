ACR Messina, Vacca: “Con Rende ottenuta vittoria importante”

MESSINA – “I tre punti erano troppo importanti. Abbiamo avuto un calo fisico a inizio ripresa, ma ci sta perché abbiamo giocato domenica. Io non giocavo da cinque partite e mantenere il ritmo non è facile, ma abbiamo saputo gestire il vantaggio”. Questo il pensiero di Raffaele Vacca, centrocampista dell’ACR Messina dopo il successo ottenuto dai giallorossi contro il Rende: “A questo punto ogni partita è importante – ha detto Vacca -. Cercheremo di vincere le ultime quattro gare così possiamo festeggiare, che desideriamo tanto. Personalmente quando sono stato chiamato in causa mi sono sempre fatto trovare pronto. C’è competizione ed è giusto che il mister faccia girare tutti, anche in base a chi affrontiamo. Sono a disposizione dell’Acr e del mister e do tutto me stesso. Voto? Mi manca qualche gol ma è più bello vincere”, ha concluso il centrocampista.