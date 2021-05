Aggressione a trans in centro: “Episodio grave da condannare”

CATANIA – L’associazione Ius Agathae, che opera contro la violenza e per la tutela dei diritti oltre che per la tutela della diversità di genere, appresa la notizia dell’aggressione di una Trans, avvenuta in pieno centro di Catania durante la movida, nell’indifferenza dei presenti, condanna il grave episodio ed ogni forma di violenza di matrice transfobica e manifesta la propria vicinanza a Zahira Tara, assicurando che l’associazione, in attuazione dei propri scopi statutari, si attiverà affinché, in una società civile, scompaia ogni forma di intolleranza.

L’associazione, presso la propria sede di via Balduino n. 24 , ha attivato uno sportello di assistenza gratuita per quanti fossero vittime di atti di violenza di qualsiasi genere.