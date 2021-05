Arrestato per spaccio di droga resta ai domiciliari

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Viagrande, in esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla II Sezione Penale della Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 41enne Agatino Aperi, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’uomo, che è ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commessa in Catania nel luglio dello scorso anno, è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.