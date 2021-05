“Avviso per pulire gli autobus, la Reset lo revochi immediatamente”

PALERMO – L’avviso di selezione del personale Reset per l’affidamento della pulizia degli autobus Amat agita i sindacati. “Per l’ennesima volta – scrivono in una nota Salvo Barone e Daniela Mazzola di Asia-Snalv – emerge la palese disapplicazione contrattuale in merito a quanto previsto sul sistema di relazioni sindacali. Seppur a conoscenza di un atto di indirizzo dell’amministrazione comunale legato alla possibilità delle partecipate di affidare a Reset i servizi oggi appaltati a società esterne, ci domandiamo come si possa ipotizzare l’affidamento di un servizio che prevede una clausola di salvaguardia della unità lavorative attualmente in forza con il rischio che la Reset possa incorrere in un contenzioso che la vedrebbe soccombere. Alla Reset chiediamo di attivare immediatamente e con carattere di estrema urgenza le fasi concertative obbligatorie in merito alle ore di straordinario, formazione e aggiornamento del personale, assetti contrattuali ed E.G.R., l’inizio della presentazione della piattaforma di secondo livello e consequenziale riconoscimento immediato della indennità 2020. Qualora fosse accertata la possibilità giuridica di un affidamento diretto del servizio a Reset, senza che la stessa incorra in fasi di contenzioso, chiediamo la realizzazione della fase obbligatoria e concertativa. Infine apprendiamo che, sempre unilateralmente, ai dipendenti coinvolti sarà applicato temporaneamente un contratto full-time (anche questa ipotesi a forte rischio contenzioso), giustificando tale decisione come legata alla necessità di un conto economico in equilibrio del servizio, rimanendo per l’ennesima volta stupiti che tale operatività non sia ancora stata applicata ai dipendenti afferenti Aree e servizi nei quali notoriamente, e a discapito del conto economico aziendale, vengono attribuite ore di straordinario, piuttosto che trasformazione contrattuali da part-time e full-time. L’avviso va revocato”.