Catania, incontro con imprenditore locale: il nome resta segreto

CATANIA – Si comincia a vedere un futuro meno nero per il Catania. La Sigi, dopo la chiusura burrascosa della trattativa con Tacopina, è alla ricerca di soci che possano aiutare a mantenere in vita la società e sembra ci sia qualcuno interessato a farlo.

I proprietari del club nella serata di ieri si sono incontrati per parlare delle strategie da attuare per l’iscrizione del club al prossimo campionato, con il termine che scadrà il prossimo 28 giugno. Sempre nella giornata di ieri, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, Nicolosi che detiene la maggioranza della Sigi, ha incontrato un imprenditore locale pronto ad entrare nel club. Sul nome c’è massimo riserbo, ma sembra sia un manager che abbia a che fare con l’attività turistica sull’Etna.

Tra gli interessati c’è un gruppo maltese, che si è fatto avanti con la Sigi che cerca di accelerare i tempi per far entrare, eventualmente, gli interessati direttamente all’interno del Catania e non della società che ne detiene la proprietà per facilitarne l’iscrizione in Serie C.