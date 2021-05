Concorsi, 12 posti all’Ipab Michelazzo in Veneto

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda la regione Veneto e 12 posti aperti per il ruolo di operatore socio-sanitario.

È stato indetto un nuovo concorso pubblico, per soli esami, al fine di ricoprire n.12 posti presso l’IPAB COMM. A. MICHELAZZO, svolgendo il ruolo di operatore socio-sanitario, inquadrabile all’interno della categoria giuridica B, posizione economica di ingresso “1”, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Per poter partecipare al concorso pubblico, indetto dalla regione Veneto, è necessario il possesso di una molteplicità di requisiti generali di accesso, come: il possesso di un’età non inferiore a 18 anni; il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e assenza di infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; il possesso dell’attestato di qualifica di “operatore socio-sanitario”; il possesso della patente di guida categoria B.

Da quanto emerso dal bando di concorso, i canditati, previa assunzione, dovranno essere sottoposti dall’IPAB a visita medica e, stando ai requisiti sopracitati, coloro che posseggono l’attesto di qualifica presso regioni diverse dal Veneto dovranno presentare un’idonea documentazione, attestante l’equipollenza per l’esercizio della professione di “operatore socio-sanitario” nell’ambito della regione Veneto.

Per quanto concerne la domanda di partecipazione al concorso pubblico, la regione Veneto chiede di utilizzare il sistema di carta semplice secondo lo schema allegato al bando di concorso, inviandolo all’ufficio protocollo dell’IPAB “Comm. A. Michelazzo”, sito in via Roma n.69, 36040 – Sossano (Vicenza) entro, e non oltre, il 10 giugno 2021, con una delle seguenti modalità: mediante servizio postale, con lettera raccomandata; mediante presentazione a mano presso gli uffici amministrativi dell’Ente, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 – alle 12.00; mediante posta elettronica certificata (PEC).

