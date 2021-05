Denise, Quarto Grado: “Ci sono due indagati a Marsala”

Secondo la trasmissione di Rete 4 Quarto Grado ci sarebbero due indagati nell’inchiesta riaperta dalla procura d Marsala sulla scomparsa di Denise Pipitone. Si tratterebbe, è stato riportato nel corso della trasmissione in prima serata, di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Secondo quanto riportato dal programma condotto da Gianluigi Nuzzi la procura di Marsala indagherebbe per sequestro di persona. La nuova indagine di Marsala è stata riaperta nelle scorse settimane. Fin qui non si è mai saputo di persone iscritte nel registro degli indagati ma è stata compiuta un’attività dei carabinieri che non ha riportato esiti in una casa abitata all’epoca da Corona, che è la madre di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise che fu processata per la sparizione della bambina e assolta in tutti e tre i gradi di giudizio. Della Chiave è marito di un’amica di Corona e parente dell’uomo sordomuto che raccontò di aver visto una bambina che somigliava a Denise portata via su una barca. Ricostruzione questa che non venne ritenuta credibile. Nelle scorse settimane Piera Maggio, madre di Denise, aveva polemizzato con la trasmissione dopo un’intervista ad Anna Corona che le aveva espresso solidarietà e aveva lamentato di essere al centro di un processo mediatico.

