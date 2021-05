Fiera, il turno di notte e i biscotti: in 600 si sono vaccinati VIDEO

PALERMO- C’è stata perfino una signora che ha portato un pacco di biscotti, come se fosse una festa in famiglia. E in effetti un po’ lo è stata il primo turno del vaccino di notte, all’hub della Fiera di Palermo. Da mezzanotte alle otto, senza soluzione di continuità per una vaccinazione che non conoscerà, d’ora in poi, soste. Seicento persone si sono recate ai cancelli per presentarsi al nuovo padiglione 20A, nel passaggio di consegne con i vaccinati del giorno del padiglione 20. Il primo vaccinato? Un informatico palermitano di ventinove anni.

“Le fasce di maggior successo – riepiloga una nota – sono state quella iniziale, tra mezzanotte e le 2, e quella finale, dalle 6 alle 8. Poco meno di un centinaio i “temerari” delle fasce intermedie, tra le 3 e le 5 del mattino. I prenotati nel turno 24-8 hanno oltrepassato quota duemila sulla piattaforma della Fiera del Mediterraneo (https://fiera.asppalermo.org). Si accede unicamente con prenotazione, per i target 16-59 anni con patologie non gravi e 40-59 anni senza patologie”.

“Questa prima notte di ciclo continuo dei vaccini in Fiera è stata entusiasmante – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Sicuramente per noi che l’abbiamo voluta ma anche per i palermitani. Non c’è dubbio che dobbiamo continuare su questa strada. La gente ha voglia di vaccinarsi, continua a dimostrarlo a ogni nostra iniziativa e noi siamo qui per questo, da oggi 24 ore su 24”.

