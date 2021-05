Incremento delle linee Amat 603 e 731

Incremento delle linee urbane Amat 603 e 731. Lo ha comunicato per mezzo di una lettera il presidente dell’azienda municipalizzata di trasporto Michele Cimino al consigliere della settima circoscrizione Natale Puma di Forza Italia.

L’azienda ha infatti comunicato che dal 1 giugno, essendo alle porte della stagione estiva, amplierà il personale reclutando 60 nuovi operatori di servizio. Amat avrà un’attenzione particolare verso le alle linee urbane che le località balneari Mondello e Sferracavallo con il centro della città.

Proprio Puma, infatti, qualche settimana fa aveva inoltrato una mail a Cimino. Nella missiva da parte del consigliere si sottolineavano oltre ai ritardi, il sovraffollamento su alcuni bus di linea e quindi la mancanza sia del distanziamento sociale, sia del rispetto di buona parte delle norme stabilite dagli enti preposti per prevenire il contagio da Covid-19. A darne notizia era stata Livesicilia.

La segnalazione

A segnalare la critica situazione al consigliere azzurro stata Maria Grazia Puleo, una cittadina pendolare, costretta a viaggiare in situazioni precarie, non avendo, tra le altre cose, nessuna certezze sugli orari delle corse e rischiando quindi di arrivare in ritardo sul posto di lavoro o di aspettare invano un bus che non arriverà mai.

Il concorso bloccato

Tutti questi disagi sono chiaramente la conseguenza anche dello stop al concorso che prevede l’assunzione di 100 autisti per sei mesi. Le procedure di gara, infatti, sono state bloccate lo scorso marzo, dopo il ricorso presentato da una decina di candidati i quali non sono riusciti a collegarsi in tempo utile per le procedure di gara (che si sono svolte da remoto) a causa di alcuni problemi di connessione internet.

Il ricorso è stato presentato anche da alcuni aspiranti autisti della municipalizzata, i quali chiedono di entrare in graduatoria, pur non avendo conseguito il diploma. Altri ricorsi, questa volta per eliminare il limite di età di 40 anni per partecipare al bando, sono stati accolti, obbligando l’azienda ad un cambio di rotta.

Adesso utenti e candidati alla selezione aspettano questo altro sblocco necessario.

I percorsi delle linee

La linea 731, partendo da Vergine Maria, passa per: Arenella, Acquasanta, via Duca della Verdura e via della Libertà, gira quindi per piazza Francesco Crispi. La 603, invece, da Mondello, attraversa le borgate marinare: Addaura e Vergine Maria, Arenella e arriva quindi allo stadio comunale Renzo Barbera, percorrendo via Ammiraglio Rizzo e via Imperatore Federico.

“Sempre per mezzo della lettera da parte di Amat – ha sottolineato con soddisfazione il consigliere azzurro – ho appreso la notizia riguardante l’incremento di sessanta unità lavorative dal 1 giugno. Tutto ciò mi fa ben sperare sull’ aumento dei bus che interessano le borgate marinare. Più bus, più distanziamento, quindi minore opportunità al virus di veicolare”.