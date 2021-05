Poliziotti accusati di lesioni, la procura generale non rinuncia all’appello

CATANIA – La Procura generale di Catania non ha rinunciato all’appello, nel procedimento contro gli agenti della polizia di Stato Giovanni Brischetto e Aurelio Paratore accusati di lesioni nei confronti di Paolo Rino Torre titolare di un bar pasticceria ad Acireale. Oggi in udienza il sostituto Pg ha proseguito il procedimento insistendo sull’accusa contestata agli imputati. Nella prima udienza, celebrata il 12 febbraio scorso, dinanzi la corte di Appello di Catania e il sostituto procuratore generale aveva “preannunciato” in udienza che intendeva rinunciare all’atto di appello. Contro questa decisione aveva presentato un’istanza l’avvocato Giuseppe Lipera, che assiste il titolare del bar che nel procedimento e’ parte civile. Il processo continuera’ ed e’ stato aggiornato al prossimo 17 settembre per audizione testimoni. (ANSA).