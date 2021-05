Salvini: “Stanno sbarcando altri 407 irregolari, è inaccettabile”

“In questo momento stanno sbarcando altri 407 immigrati irregolari in Sicilia da una nave tedesca, rifiutati da Malta. Io commento dei numeri inaccettabili per l’Italia che in questo momento ha bisogno di turisti che pagano e non di turisti a pagamento nostro. Perché una nave tedesca che doveva andare a Malta sta sbarcando in Sicilia?”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa.