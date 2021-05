Stasera in Tv Carlo Conti e L’Isola dei famosi

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Inizia il weekend e il pubblico, tra il cinema, show televisivi, film, reality e programmi di attualità, potrà scegliere la programmazione più adatta in base alle proprie preferenze.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, “Top Dieci”, lo show televisivo condotto da Carlo Conti. Sei concorrenti, divisi in due squadre, ognuna composta da tre membri, affronteranno una serie di prove divertenti al fine di scoprire l’identità del nostro paese. Musica, spettacolo, cinema, abitudini e curiosità sono alla base di questo gioco, che non guarda solo al passato, ma anche al presente.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, il telefilm “N.C.I.S – il primo giorno”, episodio 7 stagione 18. A causa dell’omicidio di un volontario presso il centro di accoglienza per ex detenuti,Gibbs e la sua squadra si trovano a indagare sul traffico di armi fantasma.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, il film “C’è tempo”. La commedia racconta le vicende di un quarantenne, al quale piace osservare gli arcobaleni, che scopre, alla morte del madre, di avere un fratellastro minorenne.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, “Quarto grado – Le storie”, il programma di approfondimento e di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Alla base dei racconti di cronaca e dei procedimenti giudiziari più discussi ci saranno sia collegamenti con inviati sul territorio che fondamentali ricostruzioni della redazione.La puntata di stasera verterà sulla storia di Denise Pipitone e sulla storia di Ciro Grillo.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Nomination, possibili eliminazioni e tante sfide di resistenza metteranno a dura prova i concorrenti vip dell’isola, che da mesi stanno affrontando una vera lotta per la sopravvivenza.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Taken – La vendetta”. È passato più di un anno da quando l’agente governativo in pensione, Bryan Mills, ha salvato la figlia Kim dal rapimento avvenuto a Parigi. Tuttavia il mondo criminale non riguarda solo Parigi. Durante il suo viaggio a Istanbul, insieme alla famiglia, Bryan avrà, ancora una volta, a che fare con il crimine e con alcuni rapitori, attuando la sua vendetta.

Rai Movie, canale 24, trasmetterà, alle 21.10, “In hershoes – Se fossi lei”. Rose e Maggie sono due sorelle molto diverse fra di loro. Rose è un avvocato, Maggie è una festaiola; le due non hanno niente in comune se non il Dna e la misura delle scarpe. La profonda differenza fra le due fa scattare un grave litigio che spinge Rose a cacciare di casa Maggie. La donna, non avendo un posto dove stare, si ritrova costretta a mettersi sulle tracce della nonna che non vede da qualche anno e a meditare sulla sua vita.